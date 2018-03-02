Джастин Бибер не позвал свою девушку на день рождения

Бибер, прихватив несколько своих друзей, приехал на трассу очень эффектно. Артист специально для этого арендовал ярко-голубой Lamborghini. Среди гостей Джастина на празднике, была его обожаемая мама Пэтти Малетт, а также пастор Карл Ленц. Однако фанаты певца заметили, что среди гостей исполнителя песен не было его девушки — Селены Гомес. Возлюбленная только поздравила Бибера в соцсетях, что удивило многих поклонников, так как последнее время они проводили вместе множество времени.К примеру, несколько дней назад пара летала на Ямайку, где были гостями на свадебной церемонии отца артиста. В День Влюбленных, Джастин в ресторане устроил для Гомес романтический ужин. Немного ранее влюблённые провели романтический уик-энд.