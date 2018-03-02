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Джастин Бибер не позвал свою девушку на день рождения

Джастин Бибер недавно отпраздновал свое двадцатичетырёхлетие. Певец этот день провел в Калифорнии в картинг-центре MB2 Raceway вместе со своими друзьями. Катаясь на карте, артист радовался как ребенок.

Джастин Бибер не позвал свою девушку на день рождения

Бибер, прихватив несколько своих друзей, приехал на трассу очень эффектно. Артист специально для этого арендовал ярко-голубой Lamborghini. Среди гостей Джастина на празднике, была его обожаемая мама Пэтти Малетт, а также пастор Карл Ленц. Однако фанаты певца заметили, что среди гостей исполнителя песен не было его девушки — Селены Гомес. Возлюбленная только поздравила Бибера в соцсетях, что удивило многих поклонников, так как последнее время они проводили вместе множество времени.

К примеру, несколько дней назад пара летала на Ямайку, где были гостями на свадебной церемонии отца артиста. В День Влюбленных, Джастин в ресторане устроил для Гомес романтический ужин. Немного ранее влюблённые провели романтический уик-энд.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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