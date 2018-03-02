Самый дорогой iPhone 8 резко подешевел в РФ

Стоимость гаджета с тех пор постепенно уменьшилась, включая также самую производительную его версию. Цена на девайс за данное время успела уменьшиться на 22 процента. В розничных отдельных точках “яблочный” гаджет можно приобрести за 60 000 рублей. В данном случае речь идёт касательно версии, в которой встроенная память имеет объём в 256 ГБ. По словам экспертов в Российской Федерации на сегодняшний день расценка уменьшается на ряд прочих моделей смартфонов. Это обычно происходит тогда, когда проводится презентация новых модификаций девайсов. Устаревшие варианты устройств в данном случае продают по более доступной расценке.Раньше средства массовой информации передавали, что новые версии iPhone могут в скором будущем оснастить главной фишкой смартфоны – Android.