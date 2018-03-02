Названы 9 странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера

По каким критериям происходил отбор претендентов на «странность» неизвестно, но, первое место было отдано малогабаритному BMW Isetta 300. Годы выпуска этой модели 1956 – 1962 годы.На втором месте очутился седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan. Ну, тут странность – очевидная: автомобиль не имеет дверей. Вход в салон – через багажник, пожалуйста. «Тираж» этого транспортного средства, собранного вручную – семь единиц.Третье место лидеров – за грузовиком Axiam-Mega MultiTruck. Выпускался он в 2010 году со своей странностю: кабина грузовика была рассчитана на два человека.Автомобилям Messerschmitt KR175 и Mazda R360 присудили четвертую и пятую позиции соответственно. Кстати, Mazda R360 – первая серийная модель этого концерна. Между прочим, в Японии это авто называют Mazuda.Далее по списку оказались автомобили Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.