АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Названы 9 странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера

Автомобильные эксперты выбрали девять достаточно странных с их точки зрения моделей автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера.

Названы 9 странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера


По каким критериям происходил отбор претендентов на «странность» неизвестно, но, первое место было отдано малогабаритному BMW Isetta 300. Годы выпуска этой модели 1956 – 1962 годы.

На втором месте очутился седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan. Ну, тут странность – очевидная: автомобиль не имеет дверей. Вход в салон – через багажник, пожалуйста. «Тираж» этого транспортного средства, собранного вручную – семь единиц.

Третье место лидеров – за грузовиком Axiam-Mega MultiTruck. Выпускался он в 2010 году со своей странностю: кабина грузовика была рассчитана на два человека.

Автомобилям Messerschmitt KR175 и Mazda R360 присудили четвертую и пятую позиции соответственно. Кстати, Mazda R360 – первая серийная модель этого концерна. Между прочим, в Японии это авто называют Mazuda.

Далее по списку оказались автомобили Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.
Авто
Добавил: George21 Вчера, 20:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Смолкин откровенно признался, что боится
Дмитрий Шепелев вместе с новой избранницей
Ксения Бородина намекает мужу, что ей подарить на
Светлана Лобода рассказала, что добилась успеха
Ким Кардашьян станет продюсером нового
Apple X Plus получит конструкцию с двумя
София Ротару похвасталась загаром с Мальдивских
Блоггер, легко пародирующий звезд, завоевывает
Ученые определили изображения древних татуировок
Конспирологи уверены, что библейские "три дня
Тревожность может улучшить память, считают ученые
США планируют запустить программу защиты
Ученые идентифицировали сплайсирующие биомаркеры
Ученые высчитали, кто способен спасти мир от
Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает
Программист разработал собственную систему
Во время стрельбы в Мичиганском университете
Twitter разрешит сохранять твиты в личные
Ростовская модель Лиман опубликовала «горячее»
Apple опять стала лидером рынка носимой
Джастин Бибер не позвал свою девушку на день
Нервная система тормозит чрезмерное воспаление в
Александр Домогаров уходит из театра
Самый дорогой iPhone 8 резко подешевел в РФ
Виктория Романец безобразным матом обругала
Ученые обнаружили ископаемые пузырьки кислорода,
Дочка Даны Борисовой стала «космонавтом»
Ученые исследовали странную физику струй из
Названы 9 странных автомобилей, которые
Quantic Dream анонсировали дату выхода игры
Просмотреть все новости