Названы 9 странных автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера
Автомобильные эксперты выбрали девять достаточно странных с их точки зрения моделей автомобилей, которые когда-либо сходили с конвейера.
По каким критериям происходил отбор претендентов на «странность» неизвестно, но, первое место было отдано малогабаритному BMW Isetta 300. Годы выпуска этой модели 1956 – 1962 годы.
На втором месте очутился седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan. Ну, тут странность – очевидная: автомобиль не имеет дверей. Вход в салон – через багажник, пожалуйста. «Тираж» этого транспортного средства, собранного вручную – семь единиц.
Третье место лидеров – за грузовиком Axiam-Mega MultiTruck. Выпускался он в 2010 году со своей странностю: кабина грузовика была рассчитана на два человека.
Автомобилям Messerschmitt KR175 и Mazda R360 присудили четвертую и пятую позиции соответственно. Кстати, Mazda R360 – первая серийная модель этого концерна. Между прочим, в Японии это авто называют Mazuda.
Далее по списку оказались автомобили Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.
По каким критериям происходил отбор претендентов на «странность» неизвестно, но, первое место было отдано малогабаритному BMW Isetta 300. Годы выпуска этой модели 1956 – 1962 годы.
На втором месте очутился седан Mohs Ostentatienne Opera Sedan. Ну, тут странность – очевидная: автомобиль не имеет дверей. Вход в салон – через багажник, пожалуйста. «Тираж» этого транспортного средства, собранного вручную – семь единиц.
Третье место лидеров – за грузовиком Axiam-Mega MultiTruck. Выпускался он в 2010 году со своей странностю: кабина грузовика была рассчитана на два человека.
Автомобилям Messerschmitt KR175 и Mazda R360 присудили четвертую и пятую позиции соответственно. Кстати, Mazda R360 – первая серийная модель этого концерна. Между прочим, в Японии это авто называют Mazuda.
Далее по списку оказались автомобили Russo-Baltique Impression, Daihatsu Midget II, Peel P50, Bong Bug 700E.
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Добавил: George21 Вчера, 20:40