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Александр Домогаров уходит из театра

Александра Домогарова в последнее время практически не слышно и не видно. Однако он постоянно напоминает о себе в Сетях, где и оставил несколько часов назад тревожное сообщение.

Александр Домогаров уходит из театра

Пятидесятитрёхлетний народный артист РФ кроме съемок кино с гордостью и удовольствием играет на сцене театра. Домогаров с 1995 года работает в московском Театре имени Моссовета, где играл роли во многих спектаклях. Актёр является звездой этого театра, фото с Александром Юрьевичем украшают его вход. Многие зрители идут именно на спектакли с участием артиста.

Но в своём посте в рамках Facebook Домогаров сообщил, что он был снят со спектаклей. Актёр добавил, что «это очень серьезно». По словам артиста, ему сейчас намного спокойнее, чем в театре, где ему приходится здороваться с плюющими в спину «коллегами». Также Александр поведал, что им на радость он написал 9 января заявление об уходе, однако оно ещё не подписано. В конце поста артист написал - «Бог вам судья».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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