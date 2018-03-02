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Андрей Данилко перестал общаться с сестрой, поскольку она обвинила его в похищении ее ребенка

Андрей Данилко признался, что не общается со своей сестрой, поскольку она очень плохо с ним поступила, обвинив его в похищении ребенка.

Андрей Данилко перестал общаться с сестрой, поскольку она обвинила его в похищении ее ребенка


Андрей Данилко, который больше известен всем, как Верка Сердючка поделился с корреспондентами, о возникшем конфликте с сестрой. Исполнитель признался, что не общается с Галиной. Еще несколько лет назад между родственниками произошел конфликт, который их поссорил.

Его племянник Ваня в двенадцать лет заболел, и артист решил ему помочь. Сестра Галя с людьми бывает очень резкой, поэтому Данилко сам положил его на обследование в медицинское учреждение, но от нее скрыл название больницы, чтобы родительница ему не навредила.

Спустя время за Андреем приехала милиция и обвинила его в том, что он якобы украл мальчика, чтобы сдать его на органы. Именно такое заявление написала его сестра. После этого инцидента певец перестал поддерживать связь со своей родственницей.

Иван уже вырос и проживает со своей возлюбленной в квартире, которую артист купил ему в Полтаве. Также у Андрея есть племянница, у которой скоро появится на свет второй ребенок. Ей он всячески старается помогать.

Певец тоже в будущем хотел бы стать папой, но пока он считает, что к такой ответственности еще не готов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:23
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