Андрей Данилко перестал общаться с сестрой, поскольку она обвинила его в похищении ее ребенка

Андрей Данилко, который больше известен всем, как Верка Сердючка поделился с корреспондентами, о возникшем конфликте с сестрой. Исполнитель признался, что не общается с Галиной. Еще несколько лет назад между родственниками произошел конфликт, который их поссорил.Его племянник Ваня в двенадцать лет заболел, и артист решил ему помочь. Сестра Галя с людьми бывает очень резкой, поэтому Данилко сам положил его на обследование в медицинское учреждение, но от нее скрыл название больницы, чтобы родительница ему не навредила.Спустя время за Андреем приехала милиция и обвинила его в том, что он якобы украл мальчика, чтобы сдать его на органы. Именно такое заявление написала его сестра. После этого инцидента певец перестал поддерживать связь со своей родственницей.Иван уже вырос и проживает со своей возлюбленной в квартире, которую артист купил ему в Полтаве. Также у Андрея есть племянница, у которой скоро появится на свет второй ребенок. Ей он всячески старается помогать.Певец тоже в будущем хотел бы стать папой, но пока он считает, что к такой ответственности еще не готов.