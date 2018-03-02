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Quantic Dream анонсировали дату выхода игры Detroit: Become Human

Разработчиками компании Quantic Dream названа точная дата выхода новой игрушки Detroit: Become Human в жанре экшн. Она для владельцев игровой платформы Sony PlayStation 4 станет доступной 25 мая.

Quantic Dream анонсировали дату выхода игры Detroit: Become Human

Игроманам по сюжету нужно разобраться в душевной тонкой организации разнополых андроидов. Руководство студии отмечают, что скандалы, разгоревшиеся вокруг компании, не повлияют на дату выпуска новой игры. Игроки согласно сценарию попадут в Чикаго. Это будет не обычный город, а футуристическая его версия. Данное место заселяют люди, а также разумные роботы. События в Detroit: Become Human проходить будут в недалёком будущем, в антиутопическом мире. В свою очередь главными героями игры будут три робота-андроида. Их создало человечество для служения себе.


Машины с определённого момента начинают чувствовать, а также испытывать эмоции. Это не по нраву владельцам. Они начинают преследование андроидов. Игроки должны вмешаться в данный процесс.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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