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Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает права человека в Украине

Как отмечает Бенджамин Моро, выступающий в роли заместителя главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сайт «Миротворец» (запрещенный на территории России) нарушает права граждан на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает права человека в Украине


По словам Моро, представители мониторинговой группы уже составляли запросы по реестру «Миротворец». Было составлено отчет касательно того, что в Украине банки не выдают кредиты тем, кто попадает в запрещенный список. Помимо этого сотрудникам ООН удалось провести беседу с журналистами, которые также оказались в базе сайта.

Таким образом, в ходе ведения расследования специалисты поняли, что «Миротворец» нарушает права человек на частную жизнь и презумпцию невиновности, поскольку на сайте зачастую публикуют фото и личные данные занесенного в реестр человека.

Стоит напомнить, что «Миротворец» начал работать 4 года назад. В список попадают те люди, которые по разным причинам считаются врагами Украины, при этом данные о таких гражданах собираются и незаконным путем.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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