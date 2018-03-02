Представитель ООН: Сайт «Миротворец» нарушает права человека в Украине

По словам Моро, представители мониторинговой группы уже составляли запросы по реестру «Миротворец». Было составлено отчет касательно того, что в Украине банки не выдают кредиты тем, кто попадает в запрещенный список. Помимо этого сотрудникам ООН удалось провести беседу с журналистами, которые также оказались в базе сайта.Таким образом, в ходе ведения расследования специалисты поняли, что «Миротворец» нарушает права человек на частную жизнь и презумпцию невиновности, поскольку на сайте зачастую публикуют фото и личные данные занесенного в реестр человека.Стоит напомнить, что «Миротворец» начал работать 4 года назад. В список попадают те люди, которые по разным причинам считаются врагами Украины, при этом данные о таких гражданах собираются и незаконным путем.