Ростовская модель Лиман опубликовала «горячее» фото
Популярная ростовская модель Мария Лиман в рамках Instagram обнародовала «горячее» фото, чем порадовала своих многочисленных фолловеров.
На публикации знаменитая модель журнала PlayBoy запечатлена стоя обнажённой, прикрывая лишь локтями свою роскошную грудь. Стоит отметить, что аналогичный контент крайне часто можно встретить в микроблоге Лиман в Instagram. Под фото девушка написала, что мечтает о тёплой погоде. Также она сказала, что ей хочется поскорее снять с себя тёплую одежду и загорать на берегу моря.
Подписчики отметили, что с «горячими» публикациями Лиман весна наступит намного быстрее. Одна из фанаток знаменитости считает, что после её «крутого» снимка сразу же наступит лето. Откровенное фото в течение двух часов сумело собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 110 восхитительных комментариев от пользователей соцсети.
На публикации знаменитая модель журнала PlayBoy запечатлена стоя обнажённой, прикрывая лишь локтями свою роскошную грудь. Стоит отметить, что аналогичный контент крайне часто можно встретить в микроблоге Лиман в Instagram. Под фото девушка написала, что мечтает о тёплой погоде. Также она сказала, что ей хочется поскорее снять с себя тёплую одежду и загорать на берегу моря.
Подписчики отметили, что с «горячими» публикациями Лиман весна наступит намного быстрее. Одна из фанаток знаменитости считает, что после её «крутого» снимка сразу же наступит лето. Откровенное фото в течение двух часов сумело собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 110 восхитительных комментариев от пользователей соцсети.