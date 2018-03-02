Ростовская модель Лиман опубликовала «горячее» фото

На публикации знаменитая модель журнала PlayBoy запечатлена стоя обнажённой, прикрывая лишь локтями свою роскошную грудь. Стоит отметить, что аналогичный контент крайне часто можно встретить в микроблоге Лиман в Instagram. Под фото девушка написала, что мечтает о тёплой погоде. Также она сказала, что ей хочется поскорее снять с себя тёплую одежду и загорать на берегу моря.Подписчики отметили, что с «горячими» публикациями Лиман весна наступит намного быстрее. Одна из фанаток знаменитости считает, что после её «крутого» снимка сразу же наступит лето. Откровенное фото в течение двух часов сумело собрать более 6 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 110 восхитительных комментариев от пользователей соцсети.