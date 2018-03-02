Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение ребёнка телепроект заплатит огромную сумму

Оказывается, всё дело в сумме, которую она получит в качестве премиальных за рождение малыша.Даже называется это сумма - 1 млн рублей.Также она будет рожать в одной из лучших столичных клиник. Телепроект тещё оплатит им с Дмитрием Дмитренко съемную квартиру и питание.Не удивительно, что Рапунцель постарается выиграть квартиру в Москве в конкурсе "Любовь года". Поэтому, эти скандальные супруги не скоро покинут реалити-шоу, тем более, что Оле организаторы предложили стать ведущей своей рубрики, в которой будут обсуждать темы по уходу за малышами, кормлению детей, их здоровью и воспитанию.