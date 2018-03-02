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Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение ребёнка телепроект заплатит огромную сумму

Хейтеры выяснили, почему Ольга Рапунцель так спешила забеременеть в Доме-2.

Оказывается, всё дело в сумме, которую она получит в качестве премиальных за рождение малыша.

Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение ребёнка телепроект заплатит огромную сумму

Даже называется это сумма - 1 млн рублей.

Также она будет рожать в одной из лучших столичных клиник. Телепроект тещё оплатит им с Дмитрием Дмитренко съемную квартиру и питание.

Не удивительно, что Рапунцель постарается выиграть квартиру в Москве в конкурсе "Любовь года". Поэтому, эти скандальные супруги не скоро покинут реалити-шоу, тем более, что Оле организаторы предложили стать ведущей своей рубрики, в которой будут обсуждать темы по уходу за малышами, кормлению детей, их здоровью и воспитанию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:31
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