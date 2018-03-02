В конце 2018 года могут начаться съемки нового фильма «Горец»
Как отмечается в издании Deadline, проект «Горец», который является перезапуском культовой серии 1986 года, может быть снят. Фильм получил сценариста Райана Кондала.
Таким образом, считается, что съемки перезапуска могут стартовать уже в конце текущего года под руководством режиссера Чада Стахелски. Не исключается, что дату перенесут на начало следующего года, поскольку постановщик также работает на третьей частью фильма «Джон Уик».
Напомним, что о новом проекте «Горец» было объявлено еще в 2008 году. Тогда отмечалось, что главные роли могут сыграть актеры Райан Рейнольдс и Дэйв Батиста, но до сих пор движения в эту сторону не было.
Впервые оригинальная лента появилась на экранах в 1986 году, в которой играли роли Шон Коннери и Кристофер Ламберт. Несмотря на отсутствие успеха в прокате, картина завоевала статус культовой.
Таким образом, считается, что съемки перезапуска могут стартовать уже в конце текущего года под руководством режиссера Чада Стахелски. Не исключается, что дату перенесут на начало следующего года, поскольку постановщик также работает на третьей частью фильма «Джон Уик».
Напомним, что о новом проекте «Горец» было объявлено еще в 2008 году. Тогда отмечалось, что главные роли могут сыграть актеры Райан Рейнольдс и Дэйв Батиста, но до сих пор движения в эту сторону не было.
Впервые оригинальная лента появилась на экранах в 1986 году, в которой играли роли Шон Коннери и Кристофер Ламберт. Несмотря на отсутствие успеха в прокате, картина завоевала статус культовой.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00