В конце 2018 года могут начаться съемки нового фильма «Горец»

Таким образом, считается, что съемки перезапуска могут стартовать уже в конце текущего года под руководством режиссера Чада Стахелски. Не исключается, что дату перенесут на начало следующего года, поскольку постановщик также работает на третьей частью фильма «Джон Уик».Напомним, что о новом проекте «Горец» было объявлено еще в 2008 году. Тогда отмечалось, что главные роли могут сыграть актеры Райан Рейнольдс и Дэйв Батиста, но до сих пор движения в эту сторону не было.Впервые оригинальная лента появилась на экранах в 1986 году, в которой играли роли Шон Коннери и Кристофер Ламберт. Несмотря на отсутствие успеха в прокате, картина завоевала статус культовой.