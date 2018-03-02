Экс-главу Карелии приговорили к восьми годам тюремного заключения

По информации Следственного комитета России, Нелидов в период с июнь по сентябрь 2015 года регулярно получал взятки денежными средствами от некоего предпринимателя за его возможность беспрепятственно вести торговую деятельность на острове Кижи, точнее – на территории музея, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.Посредником и помощником в этой преступной деятельности выступал советник Нелидова Андрей Романов. Результатом таких деяний стали полученные за вышеуказанный период деньги в сумме более 4,5 миллиона рублей.Романов уже не впервые оказывается за решеткой, и учитывая отсидки за ранее совершенные преступления, он имеет общий срок тюремного заключения 21 год.