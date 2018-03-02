Кети Топурия откровенно призналась, что со своим бывшим супругом у нее замечательные отношения

Исполнительница Кети Топурия разорвала отношения с мужем Львом Гехманом еще в минувшем году. По слухам, возлюбленные длительное время не жили вместе, но тщательно это скрывали от общественности. И уже спустя время Кети откровенно призналась, что они не вместе.Бывшие возлюбленные сейчас имеют прекрасные отношения, поскольку их связывает общий ребенок. Родители занимаются воспитанием Оливии вместе, а также стараются как можно больше времени проводит втроем. По всем вопросам касаемо дочери обязательно советуются и даже ходят, друг к другу в гости.В последнее время начали появляться разговоры о романе Кети и рэпера Гуфа. Ребята провели в Таиланде свой отпуск на вилле музыканта. Также Кети сообщила, что ее веселят сплетни об этих отношениях. Она привыкла к пристальному вниманию и, будучи в браке, ей также приписывали многочисленные романы, даже с теми мужчинами, которых девушки не интересуют.Знаменитость сказала, что в ее жизни есть любовь но, как и раньше, она предпочитает свою личную жизнь не комментировать и раскрывать имя своего избранника не собирается.