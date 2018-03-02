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Кети Топурия откровенно призналась, что со своим бывшим супругом у нее замечательные отношения

Певица Кети Топурия призналась, что поддерживает замечательные отношения со своим бывшим мужем.

Кети Топурия откровенно призналась, что со своим бывшим супругом у нее замечательные отношения


Исполнительница Кети Топурия разорвала отношения с мужем Львом Гехманом еще в минувшем году. По слухам, возлюбленные длительное время не жили вместе, но тщательно это скрывали от общественности. И уже спустя время Кети откровенно призналась, что они не вместе.

Бывшие возлюбленные сейчас имеют прекрасные отношения, поскольку их связывает общий ребенок. Родители занимаются воспитанием Оливии вместе, а также стараются как можно больше времени проводит втроем. По всем вопросам касаемо дочери обязательно советуются и даже ходят, друг к другу в гости.

В последнее время начали появляться разговоры о романе Кети и рэпера Гуфа. Ребята провели в Таиланде свой отпуск на вилле музыканта. Также Кети сообщила, что ее веселят сплетни об этих отношениях. Она привыкла к пристальному вниманию и, будучи в браке, ей также приписывали многочисленные романы, даже с теми мужчинами, которых девушки не интересуют.

Знаменитость сказала, что в ее жизни есть любовь но, как и раньше, она предпочитает свою личную жизнь не комментировать и раскрывать имя своего избранника не собирается.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:56
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