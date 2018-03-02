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Новая серия «Простоквашино» появится в интернете 1 апреля

Первая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» ожидается в интернете уже 1 апреля на YouTube канале студии «Союзмультфильм». Об этом сообщил гендиректор студии Борис Машковцев.

Новая серия «Простоквашино» появится в интернете 1 апреля


Уже известны актеры, озвучивающие персонажей. Кота Матроскина – Михаил Ефремов,
Шарика – Гарик Сукачев, дядю Федора – Алексей Онежен, его маму – Юлия Меньшова, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин.

Но автор книги «Трое из Простоквашино» Эдуард Успенский (по этой книжке и был снят еще советский мультфильм) возмутился тем, что взявшись снимать продолжение мультика, его создатели нарушили авторские права Успенского, не спросив его согласие на съемки. И Эдуард Николаевич обратился с открытым письмом к президенту РФ Путину.

Руководство «Союзмультфильма», узнав о письме, надеется, что Эдуард Успенский изменит свою позицию, увидев фильм и, как творческая личность, оценит его по достоинству.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева уверена на налаживание теплых отношений с автором популярной детской книги, и гарантировала выполнение всех авторских гонораров.
Культура
Добавил: George21 Вчера, 19:20
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