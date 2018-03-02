Андрей Леонов поведал об отношениях со знаменитым отцом

Андрей Леонов рассказал, что он со своим знаменитым отцом был очень близок. Однако были такие периоды в жизни, когда он хотел пойти против воли родителя. По словам актёра, в детстве некоторое время стеснялся своего известного отца, потому что к нему постоянно было приковано большое внимание. Евгений Леонов также не любил показывать чувства на публике, но всегда Андрея поддерживал, а также не обделял его вниманием. Леонов – младший поведал, как в юношестве пошёл против воли отца в армию, однако со временем понял, что хочет стать актёром.В эфире шоу «Судьба человека» не прошли мимо ухода из жизни легендарного отечественно актёра. Андрей Леонов рассказал, что в тот день они вместе должны были выйти на театральную сцену, но совместный спектакль с отцом так и не состоялся.