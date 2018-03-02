«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи микроавтобусов «ГАЗель NEXT»

Отмечается, что Gazelle Motors Corp является дочерним предприятием крупнейшей филиппинской диверсифицированной группы Eastern Petroleum, которая принимает активное участие в государственной программе по модернизации общественного транспорта.В сентябре прошлого года «Группа ГАЗ» и Eastern Petroleum подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках данного договора на Филиппины будут поставлять автомобили линейки «Газель Next», которые соответствуют требованиям государственной программы по обновлению общественного транспорта.По словам представителя «Группы ГАЗ» Кристиана Кремера, выход многофункциональных автобусов «Газель Next» на филиппинский рынок является первым этапом реализации масштабной программы по обновлению общественного транспорта.