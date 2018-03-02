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Google запущен сервис для записи мелодий в браузере

В Google добавлена новая функция в музыкальный обучающий сервис типа Chrome Music Lab. В браузере теперь можно написать песню, и поделиться ею со своими друзьями.

Google запущен сервис для записи мелодий в браузере

Проект Chrome Music Lab, запущенный в позапрошлом году помогает в игровой форме изучать музыку. В Google решили усовершенствовать его. В рамках проекта, именуемого как Music in Our Schools Month, был добавлен новый сервис типа Song Maker. Благодаря этому процессу, создание разных музыкальных композиций стало проще и доступнее. Все желающие могут написать свою песню в браузере мобильного устройства либо настольного ПК. Пользователь после этого сохранить может мелодию как ссылку либо отправить другу. Сервис является виртуальным секвенсором с 2 группами инструментов.


В Song Maker созданием песен можно управлять голосом. Благодаря дополнительным настройкам можно выбрать октаву, настроить количество ударов басов, темп воспроизведения мелодии, изменять прочие опции.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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