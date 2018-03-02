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Эксперты смогли выявить новый подслушивающий вирус для Android

Найден новый вирус, атакующий приложения, которые работают на системе Android. Специалистами компании Wandera заявлено касательно обнаружения данного вредоносного ПО.

Эксперты смогли выявить новый подслушивающий вирус для Android

Данный вирус называется RedDrop. Программа пробирается в гаджет владельца, передавая хакерам все личные данные пользователя, осуществляя запись обладателя смартфона. Они получают доступ к микрофону гаджета и камере. По словам специалиста, программа самостоятельно может подключить владельца ко всем платным услугам сети, не суля благоприятного исхода. Хотя уже обнаружили вредоносный вирус, специалисты не нашли пока способ побороть его.

RedDrop обладает очень мощным уровнем защиты, феноменальным уровнем сложности программирования. Пока хакеры не добрались к системе Google Play. Пока все случаи «заражения» наблюдаются в КНР, так как там заблокирован официальный ресурс. Поэтому при скачивании приложений лучше использовать официальные источники.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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