Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с удвоенной скидкой

Двойную скидку на автомобили LADA Granta и LADA Kalina автопроизводитель объявил с целью разгрузить складские запасы, так как на рынок «АвтоВАЗ» выводит новые модификации.В частности, в марте текущего года российские дилеры начали принимать заказы на новую модификацию LADA Granta под названием City. «Городская» версия автомобиля отличается выкрашенными в цвет кузова молдингами, ручками и корпусами зеркал, а также стильными тёмно-серыми колёсными дисками диаметром 15 дюймов. В салоне красуются фирменные логотипы и радует глаз посвежевшая обивка с глянцевыми вставками.