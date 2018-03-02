Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с удвоенной скидкой
При приобретении LADA Granta и LADA Kalina клиентам предлагается сэкономить до 40 000 рублей. Однако такую скидку можно получить только при обмене старого автомобиля по программе Trade-in. Остальные модели «АвтоВАЗа» продаются по прежней схеме с выгодой от 20 000 до 30 000 рублей.
Двойную скидку на автомобили LADA Granta и LADA Kalina автопроизводитель объявил с целью разгрузить складские запасы, так как на рынок «АвтоВАЗ» выводит новые модификации.
В частности, в марте текущего года российские дилеры начали принимать заказы на новую модификацию LADA Granta под названием City. «Городская» версия автомобиля отличается выкрашенными в цвет кузова молдингами, ручками и корпусами зеркал, а также стильными тёмно-серыми колёсными дисками диаметром 15 дюймов. В салоне красуются фирменные логотипы и радует глаз посвежевшая обивка с глянцевыми вставками.
Двойную скидку на автомобили LADA Granta и LADA Kalina автопроизводитель объявил с целью разгрузить складские запасы, так как на рынок «АвтоВАЗ» выводит новые модификации.
В частности, в марте текущего года российские дилеры начали принимать заказы на новую модификацию LADA Granta под названием City. «Городская» версия автомобиля отличается выкрашенными в цвет кузова молдингами, ручками и корпусами зеркал, а также стильными тёмно-серыми колёсными дисками диаметром 15 дюймов. В салоне красуются фирменные логотипы и радует глаз посвежевшая обивка с глянцевыми вставками.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:50