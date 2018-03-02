В Instagram теперь появятся видеозвонки

Экспертами изучены АРК-файлы последней генерации сервиса Instagram, которая предназначена для платформы Android. Специалисты в результате там обнаружили интересные изображения. На них были запечатлены иконки телефонной трубки, а также камеры. Разработчики подписали Файлы словами «видеовызов», а также «вызов». Специализированными СМИ отмечается, что авторы проекта в закрытом режиме занимаются тестированием данной новой системы. Официальными представителями Instagram никак пока не прокомментированы предположения журналистов.По мнению аналитиков, соцсеть не желает отставать от Snapchat, запустившей четыре года назад функцию видео-звонков. По всей видимости, данная опция осуществлять будет работу аналогично Facebook Messenger.