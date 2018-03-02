В Instagram теперь появятся видеозвонки
В популярной социальной сети Instagram вскоре должны появиться видеозвонки. Касательно этого стало известно после проведённого анализа новой прошивки в интернет-сайте.
Экспертами изучены АРК-файлы последней генерации сервиса Instagram, которая предназначена для платформы Android. Специалисты в результате там обнаружили интересные изображения. На них были запечатлены иконки телефонной трубки, а также камеры. Разработчики подписали Файлы словами «видеовызов», а также «вызов». Специализированными СМИ отмечается, что авторы проекта в закрытом режиме занимаются тестированием данной новой системы. Официальными представителями Instagram никак пока не прокомментированы предположения журналистов.
По мнению аналитиков, соцсеть не желает отставать от Snapchat, запустившей четыре года назад функцию видео-звонков. По всей видимости, данная опция осуществлять будет работу аналогично Facebook Messenger.
Экспертами изучены АРК-файлы последней генерации сервиса Instagram, которая предназначена для платформы Android. Специалисты в результате там обнаружили интересные изображения. На них были запечатлены иконки телефонной трубки, а также камеры. Разработчики подписали Файлы словами «видеовызов», а также «вызов». Специализированными СМИ отмечается, что авторы проекта в закрытом режиме занимаются тестированием данной новой системы. Официальными представителями Instagram никак пока не прокомментированы предположения журналистов.
По мнению аналитиков, соцсеть не желает отставать от Snapchat, запустившей четыре года назад функцию видео-звонков. По всей видимости, данная опция осуществлять будет работу аналогично Facebook Messenger.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:29