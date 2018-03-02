Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю историю интернета
Разработчиками веб-сервиса GitHub рассказано касательно мощнейшей DDoS-атаки на их ресурс. Владельцами сайта отмечается, что хакеры попытались сервис вывести из строя, обрушив при этом на него атаку, мощность которой составила 1,35 Терабайт на секунду.
Серверы GitHub при этом «упали» приблизительно на десять минут. В свою очередь пользователи жаловались на недоступность ресурса. Когда система определила атаку, автоматически отправила запрос про помощь сервису Akamai Prolexic. Он на себя взял роль посредника, маршрутизировал весь входящий, исходящий трафик от GitHub, провел собственные центры защиты информацию, для отсеивания и блокировки вредоносных пакетов трафика. Атака через восемь минут полностью была отражена.
По словам экспертов, хакерам на этот раз удалось провести крупнейшую в истории DDoS-атаку. Сотрудники компании Fortinet в конце февраля рассказали про обновлённую версию крупнейшего ботнета Mirai.
Серверы GitHub при этом «упали» приблизительно на десять минут. В свою очередь пользователи жаловались на недоступность ресурса. Когда система определила атаку, автоматически отправила запрос про помощь сервису Akamai Prolexic. Он на себя взял роль посредника, маршрутизировал весь входящий, исходящий трафик от GitHub, провел собственные центры защиты информацию, для отсеивания и блокировки вредоносных пакетов трафика. Атака через восемь минут полностью была отражена.
По словам экспертов, хакерам на этот раз удалось провести крупнейшую в истории DDoS-атаку. Сотрудники компании Fortinet в конце февраля рассказали про обновлённую версию крупнейшего ботнета Mirai.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00