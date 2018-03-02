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На MWC 2018 представили смартфон с опцией непрямого заработка денег для владельца

В рамках мероприятия MWC 2018 публике был презентован смартфон SikurPhone. Особенность устройства заключается в том, что оно предоставляет возможность непрямого заработка денег его владельцу.

На MWC 2018 представили смартфон с опцией непрямого заработка денег для владельца


SikurPhone обладает отличным функционалом для шифрования данных. Также в девайсе есть специальный криптокошелек, в котором пользователь может хранить свои денежные накопления. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.2 Nougat.

В аппаратной основе работает процессор MediaTek, выполненный на основе восьми вычислительных ядер. К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном накопителе данных. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, а его разрешение находится на уровне Full HD.

Стоимость SikurPhone составляет 800 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:50
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