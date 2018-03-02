На MWC 2018 представили смартфон с опцией непрямого заработка денег для владельца

SikurPhone обладает отличным функционалом для шифрования данных. Также в девайсе есть специальный криптокошелек, в котором пользователь может хранить свои денежные накопления. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.2 Nougat.В аппаратной основе работает процессор MediaTek, выполненный на основе восьми вычислительных ядер. К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном накопителе данных. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, а его разрешение находится на уровне Full HD.Стоимость SikurPhone составляет 800 долларов.