Объявлен сбор средств на самый минималистичный смартфон Light Phone 2

Отмечается, что смартфон обладает размерами 91x55x6.5-7.5 мм, при этом его вес не превышает отметки в 80 г. Благодаря использованию монохромного дисплея E-Ink, под корпусом производитель установил аккумулятор с емкостью в 500 мАч. Таким образом, как заявляют представители компании-разработчика, устройство Light Phone 2 сможет работать в течение пяти дней в режиме ожидания и около трех часов в режиме телефонных звонков.Также в устройстве имеются модули Wi-Fi и LTE. Из функционала доступны такие опции как звонки, сообщения, будильник, плеер, навигация и вызов такси. В качестве операционной системы используется урезанная версия ОС Android.Цена такого смартфона 250 долларов.