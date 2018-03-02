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Объявлен сбор средств на самый минималистичный смартфон Light Phone 2

Стало известно, что производитель минималистичного смартфона Light Phone 2 объявил сбор средств на второе поколение девайса в рамках проекта на платформе IndieGoGo. Первую партия должна быть отгружена уже в апреле текущего года.

Объявлен сбор средств на самый минималистичный смартфон Light Phone 2


Отмечается, что смартфон обладает размерами 91x55x6.5-7.5 мм, при этом его вес не превышает отметки в 80 г. Благодаря использованию монохромного дисплея E-Ink, под корпусом производитель установил аккумулятор с емкостью в 500 мАч. Таким образом, как заявляют представители компании-разработчика, устройство Light Phone 2 сможет работать в течение пяти дней в режиме ожидания и около трех часов в режиме телефонных звонков.

Также в устройстве имеются модули Wi-Fi и LTE. Из функционала доступны такие опции как звонки, сообщения, будильник, плеер, навигация и вызов такси. В качестве операционной системы используется урезанная версия ОС Android.

Цена такого смартфона 250 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:40
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