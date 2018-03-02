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Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью Facebook работу

Разработчиками Facebook запущена новая функция, особенность которой – поиск подходящей работы или подбор квалифицированных сотрудников. Данная возможность доступна пользователям из 40 стран. Российский сегмент услуги от сетевой биржи, доступен для использования в Москве.

Администрация Facebook, в решении задачи, выбрала уже исследованные пути, не «изобретая велосипед». Сервис основан на создании вкладок профильного направления, где пользователями социальной сети размещаются объявления или просматривается действующий список по предоставляемым вакансиям. Здесь же идет уточнение условий заинтересованных сторон и определяется время для личного собеседования. Такой системой существенно экономится время и упрощается поиск.
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью Facebook работу


Как сообщили в Facebook, в настоящее время, многими американскими пользователями соцсети начат поиск работы с активным использованием преимуществ новой функции. Уже не первый год компанией проводятся инициативные мероприятия для поддержания малого бизнеса. Причем в данную программу уже вложено около миллиарда долларов, за период последних восьми лет. В намерениях администрации не останавливаться на достигнутом и продолжать развитие.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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