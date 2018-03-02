Появились подробности о модели смартфона HTC Desire 12 Plus

Известно, что аппарат оснащен 5,99-дюймовым дисплеем, который предложит пользователю разрешение стандарта HD+. Также в устройстве будут работать 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная. В пару с основным модулем на задней части смартфона установят датчик сканирования подушечки пальца.В аппаратной основе HTC Desire 12 Plus окажется процессор Qualcomm Snapdragon 450.Чип обладает восемью ядрами ARM Cortex-A53, которые способны работать на частоте до 1,8 ГГц. Также в паре с процессором имеется графический ускоритель Adreno 506 и модуль беспроводной связи LTE.Объем ОЗУ составит 3 гигабайта, а на встроенном накопителе окажется 32 Гб свободного пространства. Питать оборудование электричеством станет аккумулятор с емкостью 2965 мАч, который поддерживает опцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.