АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Появились подробности о модели смартфона HTC Desire 12 Plus

Компания HTC собирается представить свой новый смартфон Desire 12 Plus, который должен появиться на публике вместе с HTC Desire 12 этой весной.

Появились подробности о модели смартфона HTC Desire 12 Plus


Известно, что аппарат оснащен 5,99-дюймовым дисплеем, который предложит пользователю разрешение стандарта HD+. Также в устройстве будут работать 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная. В пару с основным модулем на задней части смартфона установят датчик сканирования подушечки пальца.

В аппаратной основе HTC Desire 12 Plus окажется процессор Qualcomm Snapdragon 450.Чип обладает восемью ядрами ARM Cortex-A53, которые способны работать на частоте до 1,8 ГГц. Также в паре с процессором имеется графический ускоритель Adreno 506 и модуль беспроводной связи LTE.

Объем ОЗУ составит 3 гигабайта, а на встроенном накопителе окажется 32 Гб свободного пространства. Питать оборудование электричеством станет аккумулятор с емкостью 2965 мАч, который поддерживает опцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости