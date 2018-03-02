На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с платформой Kaby Lake-R

На рынке Dell XPS 13 займет место в линейке компактных портативных компьютеров, поскольку при диагонали дисплея в 13,3 дюйма устройство выглядит на 11 дюймов. В качестве экрана представлена матрица с разрешением 4K Ultra HD. В аппаратной платформе могут быть установлены такие процессоры как Intel Core i5-8250U или i7-8650U. Объем оперативной памяти находится на уровне 4-16 гигабайт и будет меняться в зависимости от выбранной модификации. Также архитектура поддерживает установку SSD-накопителя с объемом памяти от 128 Гб до 1 Тб.Помимо этого стоит выделить серебристый корпус, в который вся «начинка» заключена, и аккумулятор, предоставляющий возможность пользователю работать с компьютером в течение 19 часов без подзарядки.Цена девайса стартует от 99 тысяч рублей.