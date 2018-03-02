Хейтеры посмеялись над «книголюбкой» Евгенией Феофилактовой

Хейтеры с воодушевлением отметили, что названия книги не видно, своих мыслей о чтении бывшая домовка тоже не высказала, отделалавшись общим вопросом «любите ли вы читать?».Подписчики сомневаются, что Евгения увлекается чтением, и скорее всего книжка должна была просто создавать приличный рекламный образ.Впрочем, фолловеры буквально восприняли этот вопрос и начали делиться впечатлениями от прочитанных книг с другими, но к Феофилактовой это отношения уже не имело. Лишь несколько фанатов привычно отметили красоту девушки и поинтересовались где Даниэль.