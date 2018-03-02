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Хейтеры посмеялись над «книголюбкой» Евгенией Феофилактовой

Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова опубликовала в своем Instagram снимок, где она запечатлена с книгой, чем дала повод для насмешек.

Хейтеры с воодушевлением отметили, что названия книги не видно, своих мыслей о чтении бывшая домовка тоже не высказала, отделалавшись общим вопросом «любите ли вы читать?».

Хейтеры посмеялись над «книголюбкой» Евгенией Феофилактовой

Подписчики сомневаются, что Евгения увлекается чтением, и скорее всего книжка должна была просто создавать приличный рекламный образ.

Впрочем, фолловеры буквально восприняли этот вопрос и начали делиться впечатлениями от прочитанных книг с другими, но к Феофилактовой это отношения уже не имело. Лишь несколько фанатов привычно отметили красоту девушки и поинтересовались где Даниэль.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:04
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