Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в торговом протекционизме
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, уполномоченная руководством Китая отреагировать на решение Вашингтона ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия.
Это американское решение озвучил в четверг, 1 марта, президент США Дональд Трамп. Он также уточнил и размеры ввозимых пошлин, которые намерены применять Соединенные Штаты. На сталь пошлина определена в размере 25%, на алюминий – в размере десяти процентов. Как заверил глава Белого Дома, пошлины вступают в силу на длительный период времени.
Касательно намерений США о проведении очередного антидемпингового расследования, то Хуа Чуньин высказалась в том смысле, что такими частыми расследованиями и другими протекционистскими торговыми мерами, Соединенные Штаты не уважают принцип многосторонности в торговле. Китай, напомнила она, уже неоднократно высказывался по этому поводу, и призывал американскую сторону развивать международную торговлю.
Это американское решение озвучил в четверг, 1 марта, президент США Дональд Трамп. Он также уточнил и размеры ввозимых пошлин, которые намерены применять Соединенные Штаты. На сталь пошлина определена в размере 25%, на алюминий – в размере десяти процентов. Как заверил глава Белого Дома, пошлины вступают в силу на длительный период времени.
Касательно намерений США о проведении очередного антидемпингового расследования, то Хуа Чуньин высказалась в том смысле, что такими частыми расследованиями и другими протекционистскими торговыми мерами, Соединенные Штаты не уважают принцип многосторонности в торговле. Китай, напомнила она, уже неоднократно высказывался по этому поводу, и призывал американскую сторону развивать международную торговлю.
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Добавил: George21 Сегодня, 15:50