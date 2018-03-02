Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в торговом протекционизме

Это американское решение озвучил в четверг, 1 марта, президент США Дональд Трамп. Он также уточнил и размеры ввозимых пошлин, которые намерены применять Соединенные Штаты. На сталь пошлина определена в размере 25%, на алюминий – в размере десяти процентов. Как заверил глава Белого Дома, пошлины вступают в силу на длительный период времени.Касательно намерений США о проведении очередного антидемпингового расследования, то Хуа Чуньин высказалась в том смысле, что такими частыми расследованиями и другими протекционистскими торговыми мерами, Соединенные Штаты не уважают принцип многосторонности в торговле. Китай, напомнила она, уже неоднократно высказывался по этому поводу, и призывал американскую сторону развивать международную торговлю.