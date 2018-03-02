Пользователи Сети считают, что после курса лечения Дана Борисова, заметно похорошела и помолодела

Дану Борисову многие годы считали очень красивой и сексуальной телеведущей. Передачу «Армейский магазин» ждали многие представители сильной половины. А плакаты с ее изображением красовались во многих подростковых спальнях. Она принимала участие в съемках для эротических журналов и посещала различные мероприятия.А потом в ее жизни случилась беда. На девушку вылили очень много грязи за то, что она оступилась. От нее отвернулись мама, дочка и бывший супруг. Но Дана стойко выдержала все испытания судьбы. Девушка год была на лечении в Таиланде и вернулась от туда совершенно другим человеком.Она посвежела, похорошела, помолодела, а также твердо для себя решила, что раз и навсегда завязала с наркотиками и спиртными напитками. Но в последнее время знаменитость поддается клевете со стороны желтых СМИ.Ее очень обижает, что журналисты идут на любые уловки, чтобы очернить ее. Монтируют старые записи, меняют ей голос, чтобы зрители подумали, что она находится под кайфом. Но девушка уверенно заявляет, что срывов никаких у нее не было и она не собирается возвращаться к прежней жизни.