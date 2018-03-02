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Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей

Сегодня актер Дэниэл Крейг празднует свой 50-й день рождения. Многим он известен по роли специального агента во франшизе бондианы.

Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей


Свою карьеру актера Крейг начал еще в 1992 году. В 24 года звезда бондианы получал работу в различных британских фильмах и многосерийных проектах. Первой весомой ролью оказалось участие в ленте «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Тогда Крейг исполнил роль Алекса Уэста.

Как бы там ни было, то особую популярность актеру принесла работа в фильме «Казино «Рояль»» и других проектах о Джеймсе Бонде. Из них стоит выделить такие картины как «Квант милосердия» и «Координаты «Скайфолл»».

Также интересно, что совсем недавно Дэниэл Крейг выставил на аукционе свой автомобиль Aston Martin Vanquish 007, который был сделан исключительно под него. Цена лота стартует от 400 тысяч долларов. 20 апреля определится новый владелец авто, а вырученные средства будут отданы на благотворительность.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:40
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