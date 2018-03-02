Антон Гусев хочет «заобнимать» своего сына

Снимок был сделан во время отпуска, но Гусев отметил, что «соскучился по своему львенку» и намерен его забрать к себе на днях, чтобы «заобнимать».Подписчики Антона предложили ему сделать нового «львенка», который получится ничуть не хуже, так как и первая жена, и вторая у него красавицы.Напомним, что Даниэль родился в браке Антона Гусева и Евгении Феофилактовой. Однако семейная жизнь супругов не сложилась и сейчас молодой мужчина женат на Виктории Романец.Вся компания в свое время вышла «из-под крыла» реалити-шоу «Дом-2». Стоит отметить, что иногда Гусев забирает Даниэля поиграть и даже ездил с ним и с Викторией на курорт, правда за счет Романец.