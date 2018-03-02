Серые дельфины запоминают и планируют каждое погружение за добычей
Американскими и британскими учеными, представителями Калифорнийского университета и Сент-Эндрюсского университета, на основании проведенных исследований сообщается, что дельфины способны планировать каждое свое подводное погружение. Эта способность позволяет им значительно повысить эффективность ведения охоты.
Рассмотрены дельфины, представители вида Grampus griseus, которые могут собирать определенную информацию про свою жертву. Обладая подобными сведениями, они планируют маршрут своего погружения заранее. Причем, во время охоты, используются сведения с учетом данных из прошлых плаваний. Территория исследования поведения животных, охватила пространства наиболее крупных Мировых океанов, за исключением Северного Ледовитого. Исследуемые представители питаются головоногими моллюсками, ныряя за ними на 200-300 метров в глубину. Ученые оснастили подопытных датчиками, фиксирующими перемещение и издаваемые сигналы.
Анализ показал, что активная эхолокация начинается серыми дельфинами на первых этапах погружения. А завершив свою охоту, они продолжают подавать сигналы, до самого поднятия на поверхность. На данном этапе животные фиксируют в памяти место, где в дальнейшем можно удачно погрузиться. Когда приходит время очередных нырков, особями используются ранее полученные и знакомые данные.
Рассмотрены дельфины, представители вида Grampus griseus, которые могут собирать определенную информацию про свою жертву. Обладая подобными сведениями, они планируют маршрут своего погружения заранее. Причем, во время охоты, используются сведения с учетом данных из прошлых плаваний. Территория исследования поведения животных, охватила пространства наиболее крупных Мировых океанов, за исключением Северного Ледовитого. Исследуемые представители питаются головоногими моллюсками, ныряя за ними на 200-300 метров в глубину. Ученые оснастили подопытных датчиками, фиксирующими перемещение и издаваемые сигналы.
Анализ показал, что активная эхолокация начинается серыми дельфинами на первых этапах погружения. А завершив свою охоту, они продолжают подавать сигналы, до самого поднятия на поверхность. На данном этапе животные фиксируют в памяти место, где в дальнейшем можно удачно погрузиться. Когда приходит время очередных нырков, особями используются ранее полученные и знакомые данные.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:20