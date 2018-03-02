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Курбан Омаров попал в кровать с мужиками

Супруг популярной телеведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров оказался в одной кровати с тремя мужиками.

При этом мужчина, который позиционирует себя как семейный психолог, не знает как туда попал, но радуется, что было весело.

Курбан Омаров попал в кровать с мужиками

Фолловеры посоветовали Курбану меньше пить, намекая на его неадекватное поведение.

Более внимательные подписчики усмотрели в парне в клетчатой рубашке, который лежит рядом с Омаровым, знаменитых резидентов Comedy Club Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова в одном лице. Причем об этом в комментариях написали сразу несколько пользователей.

Девушки фанатки Курбана отметили, что в одной кровати оказалось сразу «столько симпатичных парней», но сам Омаров не пожелал раскрывать секреты такой теплой компании.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:35
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