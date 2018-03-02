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Тутта Ларсен откровенно рассказала о потере ребенка и о предательстве супруга

Тутта Ларсен откровенно поделилась с пользователями Сети о предательстве супруга и о том, как потеряла своего ребенка.

Тутта Ларсен откровенно рассказала о потере ребенка и о предательстве супруга


Популярная ведущая Тутта Ларсен дала откровенное интервью, в котором рассказала о предательстве супруга и о том, как потеряла малыша на большом сроке беременности. Тутте удалось забеременеть в 24 года, и она была безумно от этого счастлива и старалась продемонстрировать всем свою радость, что даже не прятала живот.

Но позже у нее начались большие проблемы, ведь радиоведущей сообщили, что ее не родившейся малыш нежизнеспособен. Доктор ей объяснил, что они пытаются спасти всех детей, но в ее случае это грубейший порок, который не совместим с жизнью.

Тутта призналась, что сейчас поступила бы иначе, не стала бы прерывать беременность, а родила и похоронила бы ребенка. Но в тот момент жизненная ситуация продиктовала свои правила. У ее супруга появилась любовница, которая бывала в их доме, и Тутте приходилось убирать волосы соперницы со своей подушки.

Поэтому ребенок отошел на второй план, знаменитость была просто одержима неверностью мужа, и это затмило весь ее разум. После родов у Ларсен начали отказывать органы, и врачам чудом удалось ее спасти. А выйти из депрессии ей помогли близкие и друзья.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:34
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