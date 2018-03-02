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Жители Сахалина рады отмене концерта Ольги Бузовой

Мы уже сообщали, что известная певица Ольга Бузова не смогла дать концерт в Южно-Сахалинске.

Правда, нельзя сказать, что местные любители музыки сильно расстроились. Надо отметить, что многие буквально пришли в восторг, когда узнали, что знаменитости из "Дома-2" не доберется до Сахалина из-за погодных условий.

Жители Сахалина рады отмене концерта Ольги Бузовой

Подписчики Инстаграма напомнили, что концерты Ольги уже отменялись в других городах, но трагедией это не стало. Кто-то даже удивился, кто же покупает билеты на концерты Бузовой и тратит собственные деньги, ведь на "эту певицу" даже бесплатно смотреть нельзя.

"Сам Бог помог сахалинцам", "Вот это повезло кому-то", "спасибо Чиновникам и этого славного города...А ты Бузова не ври", "Сахалинцам повезло", "не ври пожалуйста...отменили по той же причине, что и в Саратове", "а нам помогла погода!", - безжалостно пишут подписчики Бузовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:05
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