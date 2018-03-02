Жители Сахалина рады отмене концерта Ольги Бузовой

"Сам Бог помог сахалинцам", "Вот это повезло кому-то", "спасибо Чиновникам и этого славного города...А ты Бузова не ври", "Сахалинцам повезло", "не ври пожалуйста...отменили по той же причине, что и в Саратове", "а нам помогла погода!", - безжалостно пишут подписчики Бузовой.

Правда, нельзя сказать, что местные любители музыки сильно расстроились. Надо отметить, что многие буквально пришли в восторг, когда узнали, что знаменитости из "Дома-2" не доберется до Сахалина из-за погодных условий.Подписчики Инстаграма напомнили, что концерты Ольги уже отменялись в других городах, но трагедией это не стало. Кто-то даже удивился, кто же покупает билеты на концерты Бузовой и тратит собственные деньги, ведь на "эту певицу" даже бесплатно смотреть нельзя.