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Пергамский алтарь: Единственный уцелевший памятник древности стал потом престолом Сатаны

Туристы во время посещения берлинского Пергамон-музея сразу желали увидеть бесценный экспонат, ставший одним из чудес мира. Пергамский алтарь был единственным уцелевшим памятником древности и стал потом престолом Сатаны.

Пергамский алтарь: Единственный уцелевший памятник древности стал потом престолом Сатаны


События уводят читателей в III век до нашей эры, когда империя Македонского распалась после его смерти, а царство Пергам, расположившееся на турецкой земле, смогло обрести желанную свободу и стало самостоятельной державой. Богатства этого места были достойными соперниками Афин, но они также притягивали к себе армии варваров, которые уже завоевали половину стран. Галлы не могли довольствоваться своими победами и трофеями, захваченными раньше, а потому решили быстро захватить новые земли, считая их легкой добычей из-за малочисленной армии. Только враги ошиблись в своих выводах, не учитывая технические достижения противника. Решающее сражение возле реки Каик стало самым крупным поражением противника, а царь Аталл в честь победы приказал построить алтарь для жертвоприношений. На нем были изображены баталии богов с гигантами, ставшими аллегорическими образами настоящих событий.

Пергамский алтарь: Единственный уцелевший памятник древности стал потом престолом Сатаны


Он возвышался на горном склоне, позволяя людям полюбоваться красотой города с видами храма Асклепия и святилищем Деметры, после которых тянулась вереница других религиозных сооружения и домов знатных лиц. Здесь все ритуалы проходили под открытым небом, а также широкая мраморная лестница вела на верхнюю площадку, где в небольшом дворике с колоннадами стояло это чудо зодчих. Долгое время святилище олицетворяло мощь и величие царства, но время изменило ход истории, после чего оно оказалось под властью римлян. Последнего правителя Аристоника убили в темнице, а дальше захватчики забрали отсюда ценные сокровища вместе с библиотекой, подаренной потом Цезарем Клеопатре. Фанатики христиане разбили лица богов и их соперников в первом веке нашей эры, называя артефакт дьявольским престолом. В полуразрушенном виде алтарь находился до прибытия арабов, после чего Пергам стал развалинами, погребенными под вековой пылью.

Пергамский алтарь: Единственный уцелевший памятник древности стал потом престолом Сатаны


С тех пор никто не видел древнего шедевра, пока в 1864 году турки не заключили соглашение с немцами. Оно касалось строительства железной дороги в Измир из Бергамо, но во время осмотра территории инженеру Карлу Хуманну удалось найти огромный холм, сохранивший остатки крепостных стен. Местные жители сразу отказались помогать ему в раскопках, назвав землю проклятой, а также добавили, что тут живут нечистые силы, наказывающие людей за вторжение в их владения. Тогда специалист сразу предположил, что речь идет о затерянном городе, только его коллеги не верили в такие истории. Благодаря директору музея Александру Конце и разрешению со стороны местных властей, экспедиция начала свою работу. Тогда все люди в восторге смотрели на уникальные плиты, после чего их доставили в Германию.

Пергамский алтарь: Единственный уцелевший памятник древности стал потом престолом Сатаны


С этого момента началась другая миссия алтаря, привлекшего к себе внимание Алистера Кроули и других оккультистов. Возле него совершала тайные обряды его любовница Лия Хираг, а также сюда приходила Марта Кюнцель, будучи членом ордена тамплиеров. Нацистские язычники тоже использовали святыню Пергама для своих целей, но потом ее перевезли в бункер во время военных действий. После победы советские войска забрали сокровище в Эрмитаж, и только во времена Хрущева часть исторического наследия была возвращена на родину. Сейчас турки желают перевезти их в свою страну, но имеют мало шансов на успешное завершение переговоров.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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