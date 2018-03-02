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Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в Дубне

Учеными института в Дубне, проведен запуск первого ускорителя NICA, эксперимент организован в рамках научных ядерных исследований. Специалисты поставили цель - исследовать особенности барионной материи, плотность которой собираются определить с помощью коллайдера.

В эксперименте по воссозданию вещества, представляющего Вселенную в период Большого взрыва, участвуют представители ученого мира многих стран. К работе подключились - Россия, США, Германия, Франция. Как рассказал директор института Владимир Кекелидзе, проект NICA находится на этапе изготовления и мониторинга отдельных частей коллайдера.
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в Дубне


К постройке ускорителя приступили еще в 2013 году. Планируемый срок завершения возведения здания для него- 2019 год, сам коллайдер получит окончательный вариант к 2020 году. Для базы установки взят ускоритель Нуклотрон, которому предстоит стать ее «первой частью». В настоящее время данный ускоритель послужил проведению первого эксперимента.

Исследования ученых направлены на выяснение принципов взаимодействия двух основных компонентов ядра, при смене статуса их сил от положительного до отрицательного состояния. Масштабность проекта отражается на его соответствующей стоимости, бюджет для строительства коллайдера может составить примерно 30 млрд. рублей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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