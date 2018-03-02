АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Алена Водонаева познакомила своих поклонников с новым членом семьи – котенком породы Мейнкун

Алена Водонаева приобрела котенка породы Мейкун и познакомила с ним своих фанатов.

Алена Водонаева познакомила своих поклонников с новым членом семьи – котенком породы Мейнкун


Экс-участница телепроекта «Дома-2» Алена Водонаева поведала, что она наконец-то смогла исполнить свою личную мечту. На днях телеведущая приобрела очаровательного котенка черного цвета и это несмотря на то, что ранее она неоднократно говорила, что настороженно относится к домашним животным.

В ее планы уже какое-то время входила покупка домашнего питомца и наконец-то она смогла его осуществить. Своего нового члена семьи Алена вместе со своим мужем Алексеем Косинусом встретила в аэропорту, ведь он прибыл к ним из Владивостока.

Бывшая участница призналась пользователям Сети, что перед встречей с новым членом семьи она очень нервничала, даже наверно больше, чем перед своей свадьбой. Они с мужем полностью подготовили свое жилище для котенка, купили для него все необходимое, чтобы новый обитатель чувствовал себя комфортно.

Немного позже Алена опубликовала видеоролик, на котором запечатлена их встреча. Имя животного пока не сообщается, поскольку его хозяйка еще не определилась с ним. Ей на помощь пришли фолловеры и предлагают всевозможные варианты. Водонаева поблагодарила своего возлюбленного за такой замечательный подарок.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости