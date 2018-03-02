Алена Водонаева познакомила своих поклонников с новым членом семьи – котенком породы Мейнкун

Экс-участница телепроекта «Дома-2» Алена Водонаева поведала, что она наконец-то смогла исполнить свою личную мечту. На днях телеведущая приобрела очаровательного котенка черного цвета и это несмотря на то, что ранее она неоднократно говорила, что настороженно относится к домашним животным.В ее планы уже какое-то время входила покупка домашнего питомца и наконец-то она смогла его осуществить. Своего нового члена семьи Алена вместе со своим мужем Алексеем Косинусом встретила в аэропорту, ведь он прибыл к ним из Владивостока.Бывшая участница призналась пользователям Сети, что перед встречей с новым членом семьи она очень нервничала, даже наверно больше, чем перед своей свадьбой. Они с мужем полностью подготовили свое жилище для котенка, купили для него все необходимое, чтобы новый обитатель чувствовал себя комфортно.Немного позже Алена опубликовала видеоролик, на котором запечатлена их встреча. Имя животного пока не сообщается, поскольку его хозяйка еще не определилась с ним. Ей на помощь пришли фолловеры и предлагают всевозможные варианты. Водонаева поблагодарила своего возлюбленного за такой замечательный подарок.