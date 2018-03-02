АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Mercedes показал первое изображение «зелёного» современного кроссовера EQC

Mercedes-Benz в глобальной сети представил первое изображение «зеленого» современного кроссовера EQC.

Mercedes показал первое изображение «зелёного» современного кроссовера EQC

Сейчас проводится испытание кроссовера версии Mercedes-Benz EQC, который является серийным первым электрокаром немецкой марки. Транспортное средство на фотоснимке запечатлено на замерзшем озере в ходе тестирований. Вседорожник на авторынок должен отправиться в будущем году. Авто за покупателей поборется с версиями Tesla Model X, а также Jaguar I-Pace. «Зеленый» кроссовер версии Mercedes-Benz EQC производитель планирует отправить в Алабаме на американский конвейер. Предприятие ожидает модернизация, в которую нужно вложить миллиард долларов. На данной площадке сейчас ведется сборка версий GLE, GLE Coupe, GLS.

Mercedes-Benz EQC наделят двумя электромотора. Авто до сотни разгоняется за 5 секунд. Новинка на полном заряде АКБ проедет около 500 км. Для серийной версии Mercedes-Benz EQC основой послужит шасси EVA.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости