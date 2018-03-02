Mercedes показал первое изображение «зелёного» современного кроссовера EQC

Сейчас проводится испытание кроссовера версии Mercedes-Benz EQC, который является серийным первым электрокаром немецкой марки. Транспортное средство на фотоснимке запечатлено на замерзшем озере в ходе тестирований. Вседорожник на авторынок должен отправиться в будущем году. Авто за покупателей поборется с версиями Tesla Model X, а также Jaguar I-Pace. «Зеленый» кроссовер версии Mercedes-Benz EQC производитель планирует отправить в Алабаме на американский конвейер. Предприятие ожидает модернизация, в которую нужно вложить миллиард долларов. На данной площадке сейчас ведется сборка версий GLE, GLE Coupe, GLS.Mercedes-Benz EQC наделят двумя электромотора. Авто до сотни разгоняется за 5 секунд. Новинка на полном заряде АКБ проедет около 500 км. Для серийной версии Mercedes-Benz EQC основой послужит шасси EVA.