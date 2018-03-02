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Пользователи Сети раскритиковали снимок Насти Каменских, на котором она выглядит постаревшей

Последний фотоснимок Насти Каменских поддался критике, покольку на нем она кажется постаревшей.

Пользователи Сети раскритиковали снимок Насти Каменских, на котором она выглядит постаревшей


Множественные хейтеры и фанаты все еще пытаются привыкнуть к новому образу исполнительницы Насти Каменских. Недавно они раскритиковали фотоснимок, на котором украинская знаменитость кажется постаревшей.

На своей официальной страничке в Интернете Настя Каменских выложила новый снимок и пожелала хорошего дня. На данном фото знаменитость позирует совершенно без макияжа. На исполнительнице надет свободный бежевый свитер и такого же цвета обтягивающие брюки. А на ногах удобная спортивная обувь без каблука.

Некоторые пользователи Сети отметили, что желать хорошего дня необходимо не с таким лицом, а хотя бы с приветливой улыбкой, другие назвали Каменских злой старушкой, а еще одни посоветовали хорошо покушать, перестать худеть и тогда настроение само собой будет лучше.

Подписчики практически единогласно решили, что снимок вышел ужасным и его следует изъять со своей странички. Другие заявили, что все дело в возрасте, ведь артистке уже 30 лет, а это не 20и не 25.

Но самые преданные поклонники поддержали свою любимицу и посоветовали недоброжелателям не писать злые комментарии.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:35
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