Пользователи Сети раскритиковали снимок Насти Каменских, на котором она выглядит постаревшей

Множественные хейтеры и фанаты все еще пытаются привыкнуть к новому образу исполнительницы Насти Каменских. Недавно они раскритиковали фотоснимок, на котором украинская знаменитость кажется постаревшей.На своей официальной страничке в Интернете Настя Каменских выложила новый снимок и пожелала хорошего дня. На данном фото знаменитость позирует совершенно без макияжа. На исполнительнице надет свободный бежевый свитер и такого же цвета обтягивающие брюки. А на ногах удобная спортивная обувь без каблука.Некоторые пользователи Сети отметили, что желать хорошего дня необходимо не с таким лицом, а хотя бы с приветливой улыбкой, другие назвали Каменских злой старушкой, а еще одни посоветовали хорошо покушать, перестать худеть и тогда настроение само собой будет лучше.Подписчики практически единогласно решили, что снимок вышел ужасным и его следует изъять со своей странички. Другие заявили, что все дело в возрасте, ведь артистке уже 30 лет, а это не 20и не 25.Но самые преданные поклонники поддержали свою любимицу и посоветовали недоброжелателям не писать злые комментарии.