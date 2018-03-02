Jaguar представил серийный электрокроссовер типа I-Pace

Данный электромобиль построили на алюминиевой новой платформе, которая создана на базе применяемой уже в Range Rover, а также Jaguar архитектуры. Версию оснащают двумя электромоторами на 400 л.с. За счёт АКБ на 90 кВт/ч запас хода составит до 480 км. Серийный электрокроссовер внешне выполнили в соответствии с концепт-каром версии Jaguar I-Pace 2016 г. Электромобиль оснащается системой искусственного интеллекта, позволяющей узнавать владельца до посадки за руль, настраивать мультимедийную и климатическую системы, кресло и руль. I-Pace оптимизировать может настройки ходовой части, учитывая условия движения, предлагать оптимальный маршрут, учитывая запас энергии в АКБ.Jaguar будет реализовывать I-Pace в РФ. Модель авто появится на отечественном авторынке не ранее осени этого года. Цена электрокроссовера ещё не известна.