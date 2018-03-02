АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Jaguar представил серийный электрокроссовер типа I-Pace

Jaguar представила серийную версию электрокроссовера I-Pace. Он в продаже появится в 2018 году.

Jaguar представил серийный электрокроссовер типа I-Pace

Данный электромобиль построили на алюминиевой новой платформе, которая создана на базе применяемой уже в Range Rover, а также Jaguar архитектуры. Версию оснащают двумя электромоторами на 400 л.с. За счёт АКБ на 90 кВт/ч запас хода составит до 480 км. Серийный электрокроссовер внешне выполнили в соответствии с концепт-каром версии Jaguar I-Pace 2016 г. Электромобиль оснащается системой искусственного интеллекта, позволяющей узнавать владельца до посадки за руль, настраивать мультимедийную и климатическую системы, кресло и руль. I-Pace оптимизировать может настройки ходовой части, учитывая условия движения, предлагать оптимальный маршрут, учитывая запас энергии в АКБ.

Jaguar будет реализовывать I-Pace в РФ. Модель авто появится на отечественном авторынке не ранее осени этого года. Цена электрокроссовера ещё не известна.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости