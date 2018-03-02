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Алена Хмельницкая рассказала, что ее дочки быстро нашли общий язык с ее новым возлюбленным

Алена Хмельницкая поведала, что ее наследницы быстро поладили с ее новым избранником.

Алена Хмельницкая рассказала, что ее дочки быстро нашли общий язык с ее новым возлюбленным


Уже какое-то время у киноактрисы Алены Хмельницкой отношения с Александром Синюшиным. Актриса уже успела познакомить его со своими дочками, и они нашли с ним общий язык.

Но четыре года тому назад Алена официально расторгла отношения с Тиграном Кеосаняном. Теперь у бывших возлюбленных хорошие дружеские отношения, которые они поддерживают ради своих дочек: Александры, которой 23 года и семилетней Ксении.

На днях артистка отметила именины своей экс-свекрови. На празднике присутствовала и новая супруга Тиграна. У самой актрисы уже два года роман с бизнесменом Александром Синюшиным, который на 12 лет младше ее.

Алена вместе с детьми и избранником недавно отдыхали на Гоа. Еще знаменитость рассказала, что ее дочь Ксения называет его: «Твой жених» и периодически интересуется, женились ли они. Артистка говорит, что Саша быстро подружился с ее младшей дочкой, и разрешает ей делать с ним все что угодно.

Старшая наследница тоже замечательно его приняла и уже с ним поладила. У них даже появилась общая тема для разговоров – музыка, поскольку Александра этим увлекается, сама пишет и поет.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:01
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