Алена Хмельницкая рассказала, что ее дочки быстро нашли общий язык с ее новым возлюбленным

Уже какое-то время у киноактрисы Алены Хмельницкой отношения с Александром Синюшиным. Актриса уже успела познакомить его со своими дочками, и они нашли с ним общий язык.Но четыре года тому назад Алена официально расторгла отношения с Тиграном Кеосаняном. Теперь у бывших возлюбленных хорошие дружеские отношения, которые они поддерживают ради своих дочек: Александры, которой 23 года и семилетней Ксении.На днях артистка отметила именины своей экс-свекрови. На празднике присутствовала и новая супруга Тиграна. У самой актрисы уже два года роман с бизнесменом Александром Синюшиным, который на 12 лет младше ее.Алена вместе с детьми и избранником недавно отдыхали на Гоа. Еще знаменитость рассказала, что ее дочь Ксения называет его: «Твой жених» и периодически интересуется, женились ли они. Артистка говорит, что Саша быстро подружился с ее младшей дочкой, и разрешает ей делать с ним все что угодно.Старшая наследница тоже замечательно его приняла и уже с ним поладила. У них даже появилась общая тема для разговоров – музыка, поскольку Александра этим увлекается, сама пишет и поет.