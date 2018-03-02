Виктория Романец опять рекламирует колдунью

Романец при помощи гадалки «открывает денежный поток», так как в ближайшее время намерена приобрести дом. Виктория рассказывает, что не один раз собирается обращаться к колдунье за советом, консультацией и помощью.Бывшая домовка безбоязненно заявляет, что «бабушка Дарья» может помочь в личных делах и семейных проблемах.Пользователи не раз предупреждали Викторию, что церковь не одобряет ворожбу и предупреждает, что заигрывания с такой темой могут вылиться впоследствии в большие неприятности.Нужно отметить, что «бабушка Дарья» с внешностью потомственной цыганки в своих ритуалах и антураже не применяет иконы, что подчеркивает ее неприятие христианских истин.