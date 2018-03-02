Jeep показал салон семиместного нового кроссовера Grand Commander
Представители Jeep полностью рассекретили интерьер трёхрядного нового внедорожника версии Jeep Grand Commander. Он, прежде всего, является ориентированным на рынок КНР.
Публичная премьера авто состоится в апреле этого года на международном пекинском автосалоне. Компанией Jeep, принадлежащей Fiat Chrysler Automobiles, опубликованы фотоснимки и видео, раскрывающие интерьер новой версии Jeep Grand Commander. Новый внедорожник разрабатывался при учёте вкусов китайских клиентов. Версия получила в салоне ряд хромированных акцентов, мультимедийную систему с сенсорным большим экраном, панорамную крышу, кожаную отделку сидений. Новинка получит 3 ряда сидений. Габариты авто: длина - 4 873 мм, ширина - 1 892 мм, высота - 1 738 мм, колесная база - 2 800 мм.
В авто установлен турбированный 2,0-литровый двигатель с 4 цилиндрами на 234 и 265 л.с. С мотором работает АКП ZF. Клиентам на выбор предложат полный либо передний привод.
Публичная премьера авто состоится в апреле этого года на международном пекинском автосалоне. Компанией Jeep, принадлежащей Fiat Chrysler Automobiles, опубликованы фотоснимки и видео, раскрывающие интерьер новой версии Jeep Grand Commander. Новый внедорожник разрабатывался при учёте вкусов китайских клиентов. Версия получила в салоне ряд хромированных акцентов, мультимедийную систему с сенсорным большим экраном, панорамную крышу, кожаную отделку сидений. Новинка получит 3 ряда сидений. Габариты авто: длина - 4 873 мм, ширина - 1 892 мм, высота - 1 738 мм, колесная база - 2 800 мм.
В авто установлен турбированный 2,0-литровый двигатель с 4 цилиндрами на 234 и 265 л.с. С мотором работает АКП ZF. Клиентам на выбор предложат полный либо передний привод.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20