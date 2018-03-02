Jeep показал салон семиместного нового кроссовера Grand Commander

Публичная премьера авто состоится в апреле этого года на международном пекинском автосалоне. Компанией Jeep, принадлежащей Fiat Chrysler Automobiles, опубликованы фотоснимки и видео, раскрывающие интерьер новой версии Jeep Grand Commander. Новый внедорожник разрабатывался при учёте вкусов китайских клиентов. Версия получила в салоне ряд хромированных акцентов, мультимедийную систему с сенсорным большим экраном, панорамную крышу, кожаную отделку сидений. Новинка получит 3 ряда сидений. Габариты авто: длина - 4 873 мм, ширина - 1 892 мм, высота - 1 738 мм, колесная база - 2 800 мм.В авто установлен турбированный 2,0-литровый двигатель с 4 цилиндрами на 234 и 265 л.с. С мотором работает АКП ZF. Клиентам на выбор предложат полный либо передний привод.