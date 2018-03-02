Виктория Романец и Антон Гусев зачем-то тоже посетили Kinder МУЗ Awards

На вопрос журналистов об участии юных конкурсантов в шоу-бизнесе Антон Гусев ответил, что «шоу-биз дает развитие абсолютно во всем в наше время и человек становится популярным и профессионалом своего дела».По мнению супруга Романец, «шоу-бизнес всегда дает большие преимущества и колоссальные возможности».В комментарии к видеоролику в Instagram Романец предложила посмотреть на них с супругом и на сам конкурс. Викторию впечатлило огромное количество талантливых детей на одной сцене, но судя по всему ее восхищение было оплачено рекламодателем.