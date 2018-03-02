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Виктория Романец и Антон Гусев зачем-то тоже посетили Kinder МУЗ Awards

Бездетная семейная пара бывших участников реалити-шоу «Дом-2» посетила ежегодную музыкальную премию Kinder МУЗ Awards, что вызвало недоумение среди пользователей Сети.

На вопрос журналистов об участии юных конкурсантов в шоу-бизнесе Антон Гусев ответил, что «шоу-биз дает развитие абсолютно во всем в наше время и человек становится популярным и профессионалом своего дела».

Виктория Романец и Антон Гусев зачем-то тоже посетили Kinder МУЗ Awards

По мнению супруга Романец, «шоу-бизнес всегда дает большие преимущества и колоссальные возможности».

В комментарии к видеоролику в Instagram Романец предложила посмотреть на них с супругом и на сам конкурс. Викторию впечатлило огромное количество талантливых детей на одной сцене, но судя по всему ее восхищение было оплачено рекламодателем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:31
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