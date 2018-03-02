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Кристина Асмус трогательно поздравила своего мужа Гарика Харламова с Днем рождения и призналась ему в любви

Кристина Асмус мило поздравила своего супруга с именинами и призналась ему в своих чувствах.

Кристина Асмус трогательно поздравила своего мужа Гарика Харламова с Днем рождения и призналась ему в любви


На днях популярный юморист отметил свой День рождения, и ему стукнуло 37 лет. Его супруга Кристина Асмус опубликовала на своей официальной страничке в Интернете несколько веселых фотоснимков со своим любимым супругом, и написала трогательное поздравление и уже в который раз призналась в любви к Гарику.

Она написала, что в этот день отмечает именины ее самый близкий человек, ее самый лучший и надежный друг, идеальный супруг и отец, самый талантливый юморист в стране и самый добрый и крутой человек которого она знает.

Она напомнила, что они вместе уже шесть лет, но каждый день она открывает своего мужа по-новому. Супруга поблагодарила именинника за то, что он умеет удивлять, любить, заботиться, слышать и принимать. А еще сказала спасибо за то, что он делает ее счастливой. Кристина написала, что гордится им и всегда будет рядом.

Стоит напомнить, что Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе шесть лет. У супругов родилась замечательная дочка, которую супруги всячески прятали от общественности. Но последнее время на их страничках стали иногда появляться фотоснимки с их ребенком.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:22
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