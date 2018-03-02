Литий-ионные аккумуляторы научили работать при семидесятиградусном морозе

Главным недостатком литий-ионных батарей всегда было резкое падение их емкости при опускании температуры воздуха ниже нуля. И предел работы самых морозостойких из них составлял максимум минус 40 градусов по Цельсию. Но при этом емкость их падает до 10-12 процентов. Это из-за снижения проводимости ионов лития или же из-за банального замерзания электролитного вещества.Поэтому китайские химики разработали материал органического электролита, в основе которого – этилацетат. Такой электролит обладает ионной проводимостью, достаточной для хорошей работы аккумулятора как при достаточно высоких (до 55°С) температурах, так и очень низких.