Литий-ионные аккумуляторы научили работать при семидесятиградусном морозе
Ученые из Китая разработали электролит для литий-ионных батарей, позволяющий им функционировать в отрицательных пределах температур до −70 градусов Цельсия. Емкость аккумуляторов на основе такого электролита всего лишь на тридцать процентов ниже от емкости при температуре комнатной.
Главным недостатком литий-ионных батарей всегда было резкое падение их емкости при опускании температуры воздуха ниже нуля. И предел работы самых морозостойких из них составлял максимум минус 40 градусов по Цельсию. Но при этом емкость их падает до 10-12 процентов. Это из-за снижения проводимости ионов лития или же из-за банального замерзания электролитного вещества.
Поэтому китайские химики разработали материал органического электролита, в основе которого – этилацетат. Такой электролит обладает ионной проводимостью, достаточной для хорошей работы аккумулятора как при достаточно высоких (до 55°С) температурах, так и очень низких.
Главным недостатком литий-ионных батарей всегда было резкое падение их емкости при опускании температуры воздуха ниже нуля. И предел работы самых морозостойких из них составлял максимум минус 40 градусов по Цельсию. Но при этом емкость их падает до 10-12 процентов. Это из-за снижения проводимости ионов лития или же из-за банального замерзания электролитного вещества.
Поэтому китайские химики разработали материал органического электролита, в основе которого – этилацетат. Такой электролит обладает ионной проводимостью, достаточной для хорошей работы аккумулятора как при достаточно высоких (до 55°С) температурах, так и очень низких.
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Добавил: George21 Сегодня, 13:10