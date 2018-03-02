Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции

Пикап GMC Sierra построен на новой платформе Т1, благодаря чему вес автомобиля снизился на 163 кг, при этом колёсная база увеличилась на 100 мм, а двухрядная кабина стала просторнее. Данная платформа не подвержена коррозии и лучше сопротивляется царапинам.Также пикап оснастили задним бортом MultiPro со встроенной откидной секцией, которую можно использовать в качестве подставки. В откидную секцию встроен дополнительный отсек для мелких вещей, а также из маленькой секции выдвигается небольшая ступенька.Новый пикап будет предложен в популярных комплектациях SLT и Denali, они обе имеют полностью светодиодную оптику и богатую отделку. В оснащение автомобиля входит дисплей заднего вида вместо привычного зеркала в салоне и цветной проектор с показаниями на лобовом стекле. При этом модификация Denali отличается адаптивными модификациями.Новое поколение пикапа GMC Sierra на американском рынке появится в продаже осенью этого года. О цене автомобиля станет известно ближе к старту продаж.