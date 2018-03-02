Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции
Новый пикап GMC Sierra оснастили уникальными опциями, в число которых входит грузовая платформа из углепластика. Также из композитного материала у автомобиля сделаны несущие внутренние элементы — боковые и передняя стенки, колёсные арки и пол.
Пикап GMC Sierra построен на новой платформе Т1, благодаря чему вес автомобиля снизился на 163 кг, при этом колёсная база увеличилась на 100 мм, а двухрядная кабина стала просторнее. Данная платформа не подвержена коррозии и лучше сопротивляется царапинам.
Также пикап оснастили задним бортом MultiPro со встроенной откидной секцией, которую можно использовать в качестве подставки. В откидную секцию встроен дополнительный отсек для мелких вещей, а также из маленькой секции выдвигается небольшая ступенька.
Новый пикап будет предложен в популярных комплектациях SLT и Denali, они обе имеют полностью светодиодную оптику и богатую отделку. В оснащение автомобиля входит дисплей заднего вида вместо привычного зеркала в салоне и цветной проектор с показаниями на лобовом стекле. При этом модификация Denali отличается адаптивными модификациями.
Новое поколение пикапа GMC Sierra на американском рынке появится в продаже осенью этого года. О цене автомобиля станет известно ближе к старту продаж.
Пикап GMC Sierra построен на новой платформе Т1, благодаря чему вес автомобиля снизился на 163 кг, при этом колёсная база увеличилась на 100 мм, а двухрядная кабина стала просторнее. Данная платформа не подвержена коррозии и лучше сопротивляется царапинам.
Также пикап оснастили задним бортом MultiPro со встроенной откидной секцией, которую можно использовать в качестве подставки. В откидную секцию встроен дополнительный отсек для мелких вещей, а также из маленькой секции выдвигается небольшая ступенька.
Новый пикап будет предложен в популярных комплектациях SLT и Denali, они обе имеют полностью светодиодную оптику и богатую отделку. В оснащение автомобиля входит дисплей заднего вида вместо привычного зеркала в салоне и цветной проектор с показаниями на лобовом стекле. При этом модификация Denali отличается адаптивными модификациями.
Новое поколение пикапа GMC Sierra на американском рынке появится в продаже осенью этого года. О цене автомобиля станет известно ближе к старту продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00