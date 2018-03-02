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Глава Volvo показал фото седана Volvo S60 нового поколения

Седан версии Volvo S60 последнего поколения сейчас проходит зимние тесты в Норвегии на Лофотенских островах.

Глава Volvo показал фото седана Volvo S60 нового поколения

Новый Volvo S60 сделали на базе SPA, которая легла также в основу V60, который недавно дебютировал. Седан у универсала позаимствует дизельные и четырёхцилиндровые бензиновые двигатели на 340 и 390 л.с. Производство новинки должно начаться в текущем году в Южной Каролине на предприятии Volvo. Универсал Volvo V60 новой генерации представили в конце февраля в Стокгольме. Авто оснащается системой City Safety, распознающей пешеходов, а также больших животных. Ассистент минимизирует либо предотвращает встречные столкновения. Модель получила полу-автопилот Pilot Assist, отвечающий за разгон, маневрирование, торможение при скорости до 130 км/час.

Актуальный Volvo S60 в РФ стоит от 1,899 млн. руб. В моторную гамму универсала входят турбированные 4-цилиндровые двигатели на 1,5 и 2,0 л, выдающие 152 – 306 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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