Российские нефтяные компании надеются на рост в 2018 году

Специалисты считают, что возникают сильные фундаментальные факторы поддерживающие высокие цены на нефть. Среди них называют соглашение ОПЕК и России об ограничении добычи. Для России это спасительный фактор, когда итак происходит естественное уменьшение добычи углеводородов из-за снижения затрат на разработку и поиск новых месторождений.Если еще 4 года назад эта добывающая отрасль имела многомиллиардные инвестиции Евросоюза и США, то теперь получение этих средств сильно ограничено, потому до минимума вырабатываются старые месторождения, а количество новых, крупных не растет. Одновременно возрастает приток сланцевого газа, себестоимость добычи которого в разы ниже. Однако чиновники из "Газпрома" демонстрируют оптимизм, хотя еще в ноябре-декабре 2017 года прозвучали прогнозы, что разведанных углеводородов в России осталось на 15-20 лет.