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Российские нефтяные компании надеются на рост в 2018 году

Российские специалисты считают, что остаются хорошие шансы на сохранение высоких цен на углеводороды в текущем году. Среди них они называют: возрастание спроса со стороны растущих экономик Запада; Китай остается крупнейшим потребителем; рост поставок из США ограничивается отсутствием терминалов по переработке сжиженного газа в Европе.

Специалисты считают, что возникают сильные фундаментальные факторы поддерживающие высокие цены на нефть. Среди них называют соглашение ОПЕК и России об ограничении добычи. Для России это спасительный фактор, когда итак происходит естественное уменьшение добычи углеводородов из-за снижения затрат на разработку и поиск новых месторождений.

Российские нефтяные компании надеются на рост в 2018 году


Если еще 4 года назад эта добывающая отрасль имела многомиллиардные инвестиции Евросоюза и США, то теперь получение этих средств сильно ограничено, потому до минимума вырабатываются старые месторождения, а количество новых, крупных не растет. Одновременно возрастает приток сланцевого газа, себестоимость добычи которого в разы ниже. Однако чиновники из "Газпрома" демонстрируют оптимизм, хотя еще в ноябре-декабре 2017 года прозвучали прогнозы, что разведанных углеводородов в России осталось на 15-20 лет.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:10
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