Фанаты раскритиковали Ольгу Бузову за участие в предвыборной агитации

Под снимком, на фоне цветов и подарков поклонников из Хабаровска, певица и популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова составила комментарий, в котором призывала прийти на выборы президента.Теледива объяснила, что можно самостоятельно выбрать избирательный участок на сайте и это очень удобно тем, кто постоянно находится в поездках. Фанатов же интересовало, за кого будет голосовать знаменитость.Напомним, что Ольга Бузова сейчас находится в гастрольном турне по дальнему Востоку и уже выступила в Благовещенске и Хабаровске. Накануне, концерт певицы в Хабаровске чуть не закончился срывом, так как в зал пытался прорваться мужчина, угрожавший оружием.