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Фанаты раскритиковали Ольгу Бузову за участие в предвыборной агитации

Одна из последних публикаций Ольги Бузовой в Instagram вызвала активную критику со стороны ее подписчиков.

Под снимком, на фоне цветов и подарков поклонников из Хабаровска, певица и популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова составила комментарий, в котором призывала прийти на выборы президента.

Фанаты раскритиковали Ольгу Бузову за участие в предвыборной агитации

Теледива объяснила, что можно самостоятельно выбрать избирательный участок на сайте и это очень удобно тем, кто постоянно находится в поездках. Фанатов же интересовало, за кого будет голосовать знаменитость.

Фанаты раскритиковали Ольгу Бузову за участие в предвыборной агитации

Напомним, что Ольга Бузова сейчас находится в гастрольном турне по дальнему Востоку и уже выступила в Благовещенске и Хабаровске. Накануне, концерт певицы в Хабаровске чуть не закончился срывом, так как в зал пытался прорваться мужчина, угрожавший оружием.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:02
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